Vereador é acusado de assédio

O presidente da Câmara de Paiçandu, Carlos Martins, o Carlinhos da Creche (PSD), tornou-se alvo de uma comissão processante aberta ontem, 2, por aquele Legislativo. Ele foi afastado da condução dos trabalhos somente durante a leitura da denúncia que, junto com o pedido de providências, foram protocolizadas na tarde de ontem, com base no regimento interno da casa; o afastamento deu-se por 5 votos a 2.

Carlinhos é acusado de assédio moral e sexual contra duas funcionários do Legislativo. Durante vídeo que ele gravou horas antes, não havia afastamento e tudo o que aconteceu foram “atos administrativos” e reação à aplicação da lei. O caso já havia chegado à promotora Vivian Christiane Santos Klock, da 2ª Promotoria de Justiça de Paiçandu, que encaminhou à Polícia Civil para a investigação. Ele alega também motivos políticos.

Carlinhos da Creche, do mesmo partido do prefeito Ismael Barbosa, permanecerá à frente da Câmara enquanto ocorrer a investigação da comissão processante informou sua assessoria jurídica. Carlos Martins cumpre seu quarto mandado como vereador. Durante a sessão houve manifestação do público, que levou faixas e cartazes pedindo providências contra o presidente afastado. (inf Angelo Rigon)