Vigilância Sanitária e PROCON em nova investida, recolhem 362 produtos irregulares

A Vigilância Sanitária de Sarandi, em parceria com o PROCON, dando prosseguimento nas fiscalizações rotineiras, vistoriaram mais três estabelecimentos do segmento de “loja de 1 real” nesta segunda e terça-feira (14 e 15/06), resultando na retirada e inutilização de 362 produtos irregulares de variados tipos, totalizando cerca de 55 Kg.

Entre as irregularidades constatadas estavam prazo de validade expirado, ausência de prazo de validade ou prazo ilegível, embalagem violada e até a presença de inseto vivo no interior da embalagem de um determinado doce. Destaque para diversas bebidas da marca Voduska, com prazo expirado desde fevereiro/2020, expostos à venda ao consumidor.

Após a constatação, são abertos procedimentos administrativos pelos órgãos, com autos de infração e multa calculada de acordo com a gravidade e porte da empresa.

O diretor da Vigilância Sanitária diz que ao consumir esses alimentos já vencidos e impróprios para consumo, o comprador pode correr o risco de uma infecção intestinal ou algo mais sério e ter de buscar hospitais que já estão com o sistema de atendimento fragilizado pela pandemia. “Ao constatar essas irregularidades, o cliente pode falar com a gerência do estabelecimento e cobrar providências e também fazer denúncia junto aos órgãos competentes”, finalizou Hugo Bezerra.

O coordenador do PROCON Sarandi, Dr. Lucas Dornellos, frisa a importância do consumidor também ficar atento à questão da qualidade, validade, origem e conservação dos produtos que estão sendo adquiridos e consumidos, principalmente no que tange a alimentos. “Esse é um tipo de infração muito grave pois o estabelecimento pode colocar a saúde dos clientes em risco. Essas ações seguem sem prazo para terminar”, explica Dornellos.

Os Órgãos estão à disposição dos munícipes no atendimento de dúvidas, reclamações e denúncias:

– PROCON Sarandi no fone (44) 3126-9508 seg a sex das 8h ás 11h30 e das 13h ás 17h, ou pelo Fale Conosco no link: www.sarandi.pr.gov.br/web/procon/fale-conosco, ou e-mail: [email protected] ;

– Vigilância Sanitária no fone (44) 3035-2124 de seg. a sex. 7:30h às 11h30 e das 13h ás 17h, ou e-mail [email protected]