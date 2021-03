Vigilância Sanitária flagra empresa com procedimentos ilegais de alimentos e remédios

A Vigilância Sanitária de Maringá flagrou no começo da tarde de hoje (18) uma empresa no jardim Higienópolis com procedimentos irregulares de alimentos e medicamentos.

Segundo informações dos fiscais que estão no local, foram flagradas irregularidades na manipulação, envase e rotulagem de embalagens. A empresa não tem licença para realizar esses serviços. Há uma grande quantidade de produtos no local. Caso é indicado como crime, com penalidades previstas no Código Penal.

As polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal chegaram no local para dar apoio aos fiscais que, num primeiro momento, foram impedidos de entrar. Caso foi denunciado na Ouvidoria Municipal, no telefone 156.