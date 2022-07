Virada Cultural de Maringá tem cronograma definido, com atrações nacionais e regionais

Após dois anos sem apresentações presenciais, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza neste sábado, 30, e domingo, 31, mais uma edição da Virada Cultural, com atrações nacionais e regionais. Aguardado pelos maringaenses, o evento acontecerá na Praça do antigo Aeroporto e terá apresentações musicais, dança, teatro e circo, além de Cinema a Céu Aberto.

O secretário de Cultura, Victor Simião, destaca que a Virada Cultural promove lazer para a população e movimenta a economia local. “Mais uma vez Maringá faz história. Além de dois grandes artistas de renome internacional, seguimos com nossa política de descentralização das atividades culturais abrangendo todos os públicos. Com o evento, maringaenses e pessoas da região contribuem com a mobilização de vários segmentos da economia, como hotéis, restaurantes, comércio e outros”, destaca.

Com o objetivo de valorizar cada vez mais os grupos culturais de Maringá e região, a Virada traz em sua programação shows musicais com DJ Don Nattus, DJ Ruba, Rúbia Divino, Comsequência e Pandora, além de atrações de teatro e circo com Cirqueridum e Cia. Circo Teatro Expressão de Amor. Na dança, as apresentações ficam por conta dos grupos Urban Style Crew e Pé de Laranjeira. “Nesta Virada serão mais de 10 ações com artistas maringaenses, que serão realizadas ao longo dos dois dias, valorizando o que é produzido localmente”, conclui Simião.

A sessão do Cinema a Céu Aberto apresentará o filme “Bohemian Rhapsody”, que foi escolhido pelos maringaenses em enquete nas redes sociais.

A cantora regional de afro pop, Rúbia Divino, que vai se apresentar antes da cantora Gal Costa, comenta a importância do evento para o cenário cultural local. “Tenho muito orgulho de estar no mesmo tempo e espaço que tantos artistas que compõem a programação e que eu admiro, inclusive a Gal Costa. Faço este movimento de levar a música em lugares aos quais ela é bem-vinda e, na Virada Cultural, terei a oportunidade de trazer meu show autoral com o disco ′Transborda′, que foi contemplado em 2020 pelo Prêmio Aniceto Matti”, frisa.

DJs maringaenses vão se apresentar nos intervalos dos shows. O DJ Don Nattus, que estará presente no sábado, já participou de diversos eventos culturais de Maringá, como o Show da Virada e a Semana do Hip Hop. “O convite para a participação na Virada Cultural veio com grande importância, principalmente no reconhecimento do trabalho que venho fazendo, com a visibilidade que um evento deste porte tem, atraindo pessoas de outras cidades. É incrível ter a oportunidade de estar no mesmo palco que Gal Costa, uma das maiores divas da MPB”, destaca.

Artistas brasileiros de renome internacional também compõem o line up da Virada Cultural de Maringá, encerrando os dias de evento. Com a turnê “As Várias Pontas de Uma Estrela”, a cantora Gal Costa, uma das maiores vozes da Música Popular Brasileira (MPB), se apresenta na noite deste sábado, 30. No domingo, 31, o palco será da banda de heavy metal Sepultura, conhecida por canções como “Roots Bloody Roots”, “Territory”, “Refuse/Resist” e “Arise”.

Confira a programação completa da Virada Cultural de 2022:

Sábado – 30/07

• 16h às 21h – Cirqueridum – Circo

• 16h – 16 Toneladas (DJ Nattus) – Cultura Urbana

• 16h30 – Urban Style Crew – Dança

• 17h30 – 16 Toneladas (DJ Nattus) – Cultura Urbana

• 18h – Baque Mulher – Cultura Popular

• 19h – 16 Toneladas (DJ Nattus) – Cultura Urbana

• 19h30 – Rubia Divino – Música

• 20h30 – 16 Toneladas (DJ Nattus) – Cultura Urbana

• 21h – Gal Costa – Música

• 22h30 – Cinema a Céu Aberto

Domingo – 31/07

• 14h30 – 16 Toneladas (DJ Ruba) – Cultura Urbana

• 15h – Cia. Circo Teatro Expressão de Amor – Teatro

• 16h – 16 Toneladas (DJ Ruba) – Cultura Urbana

• 16h30 – Pé de Laranjeira – Cultura Popular

• 17h30 – 16 Toneladas (DJ Ruba) – Cultura Urbana

• 18h – Comsequência – Música

• 19h – 16 Toneladas (DJ Ruba) – Cultura Urbana

• 19h30 – Panndora – Música

• 20h30 – 16 Toneladas (DJ Ruba) – Cultura Urbana

• 21h – Sepultura – Música