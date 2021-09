Você pode ajudar

(via Hoje +)

Guilherme Henrique é campeão paranaense em sua categoria, já venceu torneios importantes e agora que seguir competindo. Para conseguir participar da etapa de Cascavel, neste fim de semana, ele precisa de ajuda para os gastos com transporte, alimentação e a inscrição.

“É que me dá mais alegria: competir. Tanto que quando terminar meu Doutorado em Bioquímica Vegetal, vou fazer vestibular para Educação Física“. Essa participação em Cascavel faz parte do preparo para a competição que vai acontecer aqui em Maringá, daqui 2 meses.

Ele calcula que R$1.500,00 são o suficiente para ir ao campeonato. Quem puder ajudar pode entrar em contato com ele via Instagram: @gui_bull / pix no cpf 068.702.489-74 ou celular (44) 9 9890-3374.