YouTube tira do ar mentira de Bolsonaro dita no Pan News Maringá

O YouTube tirou do ar ontem um vídeo do canal de Jair Bolsonaro em que ele divulgava notícias falsas sobre supostas fraudes nas eleições, por infringir as regras da plataforma, diz a Novelo Data.

O vídeo foi publicado em 12 de agosto de 2021 e traz uma entrevista do presidente à Jovem Pan Maringá. O conteúdo segue no ar no Facebook e no canal da filial da rádio.

Esse é o 35º vídeo retirado do canal de Bolsonaro no YouTube por violação de suas regras. Na entrevista, Bolsonaro insinuou que, por trás da contrariedade de algumas autoridades à aprovação do voto impresso, existia uma tentativa de manipular o resultado do pleito. (Via O Antagonista)