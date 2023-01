Zeca Dirceu irá buscar diálogo até com o PL

O deputado Zeca Dirceu, que assumirá a liderança do PT na Câmara Federal em fevereiro, disse em entrevista à Folha de S. Paulo que vai dialogar “até com quem não gosta da gente”.

“A minha postura é de muita cautela, de muito cuidado e de disposição para dialogar até com quem não gosta da gente”, disse. Zeca também defendeu prudência para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os atos golpistas de 8 de janeiro.

Segundo ele, a CPI “pode ser um elemento de confusão, d e desagregação, de divisão”. Na entrevista, ele disse que o adequado seria neste começo se evitar temas polêmicos, que possam gerar muito conflito e disputa política. Para ele, “lá fora os golpistas, os terroristas, os criminosos, em boa parte não desistiram ainda dos seus objetivos”.

“A gente não pode perder foco, se distrair aqui com polêmicas às vezes menores e daqui a pouco nós estamos vendo rodovia ser fechada de novo, acampamento sendo montados, refinaria sendo ocupada ou um bando de doidos tentando de novo ocupar a praça dos Três Poderes”, disse o ex-prefeito de Cruzeiro do Oeste e filho do ex-ministro José Dirceu. A reportagem é de Danielle Brant, João Gabriel e Ranier Bragon.