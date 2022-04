Acidente na região central de Maringá

Um acidente envolveu dois automóveis na esquina da rua Basílio Sautchuck com a avenida XV de Novembro, região central de Maringá, no início da noite desta sexta-feira, 1º. Um dos carros teria invadido a preferencial; um deles, preto, ficou entre as duas pistas da avenida, enquanto o outro entrou de traseira na propaganda que fica no tapume que cerca a construção de um edifício, passando a impressão de estar ‘saindo’ de dentro dela.



Não há informações sobre vítimas. (inf Angelo Rigon)