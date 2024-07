Bolsonaro vem em julho a Maringá

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Maringá, em julho, informou em rede social o deputado estadual Delegado Jacovós, presidente municipal do Partido Liberal. A data ainda não foi definida.

Em Maringá o PL aliou-se ao PP, e assim como nas principais cidades do estado, como Curitiba e Londrina, não terá candidato à prefeitura. A pré-candidatura a vice do PP, acredita-se, pode sair do PL, o que será definido nas convenções partidárias. (inf Angelo Rigon)