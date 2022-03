Cão deita ao lado de suspeitos durante abordagem policial na região metropolitana de Curitiba no Paraná, e foto viraliza: ‘Cachorro foi parceiro dos caras‘, diz PM

De acordo com o policial Tiago Wendrechoviski, ao ver os homens sendo revistados com as mãos algemadas no chão, o cão de rua também deitou e encolheu as patas.

Diante do comportamento diferente, a equipe decidiu fotografar a cena, que viralizou na internet.

O policial informou que em Itaperuçu não há nenhum serviço de canil do município, por isso, o simpático cachorro não foi recolhido e foi embora.

Conforme a PM, as prisões ocorreram após os suspeitos tentarem fugir ao verem a polícia.

O garupa foi preso por porte ilegal de arma de fogo, e o motociclista suspeito foi detido porque pilotava uma moto adulterada. (inf Oséias Miranda)