Caloi traz de volta sua Mobylette

A Caloi está trazendo de volta sua Mobylette (a mobilete para os íntimos), repaginada com motor elétrico e autonomia de até 30 km. Suas vendas estão limitadas à página da empresa no Mercado Livre.

Quanto ao preço, a Caloi está vendendo sua Mobylette elétrica por R$ 9.199. O modelo mantém um estilo clássico (inclusive no selim), trazendo um motor de cubo sem escovas de 350 W de potência que pode ser acionado tanto pelo movimento da pedalada, quanto pelo acelerador integrado ao display.

A bateria (bivolt) de íon-lítio, 36 V e 10.4 Ah removível oferece à Mobylette uma autonomia de até 30 km por carga, segundo informa a página da Caloi. Conforme diz a empresa, sua nova e elétrica versão do ciclomotor está “alinhada com as novas necessidades dos consumidores”.

Temos então uma velocidade máxima de 25 km/h em três níveis de pedal assistido: Eco, Mid e High. Pesando 29,7 kg, sua construção é feita com peças em alumínio e aço, com um design de quadro rebaixado para facilitar a descida e a subida do usuário.

O veículo traz buzina, farol dianteiro e lanterna traseira na bateria, além de pneus 20 x 4.00 e freio hidráulico com sensor. Suas dimensões são de 177,3 x 65,4 x 96 cm, sendo a altura de usuário sugerida pela Caloi a partir de 1,65 m. A capacidade máxima da Mobylette elétrica é de 100 kg (mais 5 kg no bagageiro), sendo seu uso voltado para o ambiente urbano.

Com relação a garantias, a Caloi oferece para quadro e garfo rígido 5 anos, para componentes elétricos (motor de cubo, bateria e display) 2 anos e para os demais componentes 90 dias. O retorno da Mobylette ocorre 47 anos depois de seu surgimento em 1975.

A Caloi precisou pausar o anúncio em sua página no Mercado Livre em virtude do volume de vendas ter esgotado a primeira leva da Mobylette em 24 horas. “Mas no final do mês de março, o produto estará nas principais bike shops do país”, lembra a assessoria da Caloi. “Esse não é um produto de número limitado, a nova Caloi Mobylette voltou para ser um produto do portfólio de linha da Caloi”, informa. (inf Olhar Digital)