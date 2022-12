Câmara de Maringá confirma 23 vereadores; dois votaram contra o próprio projeto

A Câmara de Maringá confirmou em segunda discussão, na sessão de hoje, 19,a ampliação do número de cadeiras a partir da próxima legislatura, adequando-se à legislação atual. Com a aprovação, o número de vereadores passará de 15 para 23. Ao longo de sua história, o Legislativo maringaense teve 21 cadeiras, reduzidas posteriormente após movimento encabeçado pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá.

Todos os vereadores assinaram o projeto, que passou em primeira discussão com 14 votos contra 1. Hoje, os contrários passaram a 3: além de Cristianne Costa Lauer, votaram contra Paulo Henrique Biazon Santos (União) e Rafael Diego Roza Camacho (Pros). Os dois são autores do projeto no qual votaram contra. Ao final, o resultado foi de 12 votos a 3; eram precisos 10 para a aprovação. (inf Angelo Rigon)