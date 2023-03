Com atendimento na residência, Procon cancela cobrança indevida para idosa

O programa ′Procon em Domicílio′, voltado para atendimento nas residências de pessoas com restrição de mobilidade, aproxima os serviços municipais da população de Maringá. Ontem o Procon realizou o primeiro acordo do projeto. As equipes atenderam uma idosa, de 93 anos, que recebia cobranças indevidas de uma operadora de telefone.

A consumidora Gláucia Romano Noves havia pedido a portabilidade para uma outra operadora telefônica e, mesmo após a mudança, continuou recebendo a conta do contrato anterior. Dessa forma, recebia duas contas de duas operadoras, a que estava usando e a que deveria ter sido cancelada na portabilidade. Após várias tentativas, ela não foi atendida pela companhia e não conseguiu cancelar a cobrança. A consumidora decidiu entrar em contato com o Procon, que agendou a visita por meio do projeto ′Procon em Domicílio′.

A equipe do Procon analisou os documentos e entrou em contato no local com a companhia telefônica. Após receber as informações do caso, a atendente informou que a companhia realizaria o cancelamento das cobranças. O acordo feito pelo telefone durou em torno de 20 minutos.

“É um trabalho muito importante porque muitas pessoas não conseguem sair de casa, como foi esse caso”, disse o coordenador do Procon, Flávio Mantovani. “Se fosse para ser resolvido na sede do Procon, seria necessário fazer uma procuração para que a idosa pudesse ser representada por alguém da família, o que levaria dias. Com o Procon aqui na casa dela, conseguimos agilizar e resolver de vez o problema.”

O Procon também realizou outro atendimento nesta terça-feira, 7, em uma residência no Jardim Itália. O caso era de cobrança de um produto que havia sido devolvido após uma compra online. Como não foi possível contato com a empresa pelo telefone, o Procon notificará a loja para resolver o problema.

O ′Procon em Domicílio′ foi lançado em janeiro de 2023 com o objetivo de atender consumidores que não conseguem ir até a sede do Procon. Podem participar pessoas acamadas, que estejam em tratamento de saúde que impossibilite sair de casa, pessoas com deficiência (PCD) e outros casos. O contribuinte deve solicitar o atendimento por meio do telefone 151, entre 8h e 17h30, de segunda-feira a sexta-feira. O atendente realizará uma triagem e, em seguida, agendará a visita, caso atenda os critérios.