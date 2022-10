Deputada Carla Zambelli saca e aponta arma para pessoas em São Paulo

A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) sacou uma arma e apontou para pessoas neste sábado (29), em São Paulo.

A atitude da parlamentar gerou correria no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Lorena, na região dos Jardins. Nas suas redes sociais, ela disse ter sido agredida.

Trata-se do segundo incidente recente com armas envolvendo aliados de Bolsonaro. No domingo (23), o ex-deputado Roberto Jefferson resistiu à prisão com tiros de fuzil e granadas contra agentes da Polícia Federal. Ele foi levado ao presídio de Benfica, na zona norte do Rio, onde continua preso.

No vídeo, um rapaz aparece correndo em direção a uma lanchonete enquanto Zambelli e alguns homens aparecem em perseguição. Um deles grita “deita no chão, vagabundo“.

A deputada entra na lanchonete apontando a arma para o rapaz. O homem pergunta “você quer me matar para quê?”. (inf FOLHAPRESS)