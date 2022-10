Dois ex-prefeitos morrem em acidente

Dois ex-prefeitos da cidade de Santa Mônica, na região noroeste do Paraná, morreram em um acidente de trânsito. Os dois estavam juntos no carro que se envolveu na batida com um caminhão.

As vítimas do acidente são José Otacílio Santos, de 64 anos, e Valdemir Palmieri, de 68 anos, que dirigia o Fiesta envolvido na batida.

A Prefeitura de Santa Mônica publicou uma nota oficial nas redes sociais, lamentando o acidente e informou que o município irá decretar luto oficial de três dias pela morte dos dois ex-prefeitos.

Valdemir foi duas vezes prefeito da cidade, uma na gestão 1993-1996 e a outra entre 2004-2008. José Otacílio foi o líder do Executivo municipal entre 1997- 2003.Ambos também foram vereadores da cidade. Valdemir esteve na Câmara entre 1983-1992. José Otacílio, por duas legislaturas, entre 1993-1996 e 2013-2016. Otacílio também foi vereador em Santa Isabel do Ivaí, entre os anos de 1989-1992.

O acidente aconteceu no trecho da PR-576, entre Santa Mônica e Santa Isabel do Ivaí, por volta das 16h40 dessa segunda-feira (4) e mobilizou Samu, Polícia Rodoviária Estadual e Instituto Médico Legal.

Foi uma colisão frontal em um trecho de pista simples. De acordo com a PRE, o caminhão bateu de frente contra o carro que no momento da batida trafegava no sentido contrário à sua mão regulamentar de direção. Os ex-prefeitos morreram na hora. O motorista do caminhão, de 32 anos, teve ferimentos e foi levado ao hospital em Loanda. O caminhão transportava cilindros de oxigênio e outros gases. (inf CBN)