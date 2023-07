Explosão provoca mortes e feridos na CVale

A explosão ocorrida no final da tarde de ontem em Palotina, atingindo a unidade central de recebimento de grãos da cooperativa CVale, provocou ao menos oito mortes e 12 feridos. O Corpo de Bombeiros realizada o trabalho de socorro, com 35 militares e 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), enviados pelo governo do estado, que também enviou dois cães farejadores.

A explosão foi ouvida por toda a cidade e atingiu parte da estrutura armazenadora de grãos. Em nota, a cooperativa disse que o sinistro de grandes proporções aconteceu por volta das 16h50 e que “a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas”.

Ainda de acordo com a nota, “no momento, todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento” e ainda que comunicará oficialmente os detalhes que levaram ao incidente. (inf Angelo Rigon)