Frota do transporte coletivo roda normal em Maringá

Os ônibus da Transporte Coletivo Cidade Canção e Cidade Verde começaram a circular normalmente em Maringá nesta segunda-feira.

O Sinttromar havia anunciado uma greve, mas o Tribunal Regional do Trabalho atendeu a empresa e a proibiu de bloquear as entradas/portarias das empresas, assim como ameaçar, turbar ou esbulhar a posse das instalações do empregador das empresas, e manter percentual da frota circulante. (inf Angelo Rigon)