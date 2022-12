Fundo imobiliário fecha locação de imóvel para atacadista em Maringá

O fundo imobiliário Succespar Varejo fechou contrato de locação com a Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu, ou Tambasa Atacadista, de um imóvel em Maringá. O aluguel do imóvel, de 5,9 mil metros quadrados, será válido por 60 meses e está em vigor desde o dia 25. A informação é de Flavya Pereira, no Money Times.

A Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A (Tambasa) pertence ao empresário Alberto Portugal, também diretor comercial. Segundo o SPVJ11, o ganho da soma dos recebíveis decorrentes do valor mínimo de locação, de R$ 130 mil, é estimada ao acréscimo de R$ 1,24 por cota, gerando em relação ao último valor mensal de distribuição, um aumento de R$ 0,02 por cota, desconsiderando a correção monetária.