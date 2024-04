Prefeitura assina contrato com a Caixa Econômica para operação da folha de pagamento e garante recursos para investimentos

A Prefeitura de Maringá assinou na segunda-feira, 15, contrato com a Caixa Econômica Federal, instituição financeira que será responsável pela folha de pagamento do município. O contrato é válido por cinco anos e a previsão é que a Caixa inicie a operação a partir de junho. A Prefeitura recebeu R$ 32 milhões da instituição financeira. O valor será investido pelo município em limpeza urbana e segurança.

“É mais uma ação que reforça nossos investimentos em prol do bem-estar da comunidade. Os recursos são destinados para oferecer um serviço público de excelência, que é o nosso maior objetivo. A parceria também faz parte das nossas iniciativas para garantir melhorias aos servidores”, afirmou o prefeito Ulisses Maia. A Caixa Econômica realizará a operação das contas dos mais de 13 mil servidores públicos ativos e dos servidores aposentados vinculados à Maringá Previdência.

Em Maringá, a Caixa Econômica Federal conta com nove agências bancárias e mais de 30 lotéricas conveniadas. Os servidores terão isenção total de anuidade no primeiro ano de cartão de crédito e 90% a partir do segundo ano, além de taxas e preços especiais em contratação de crédito, descontos em financiamento habitacional, entre outros benefícios.