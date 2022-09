Maringá sedia encontro nacional da Associação de Bares e Restaurantes em novembro

Maringá será sede do 37º Encontro Nacional da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), que acontecerá entre os dias 8 e 12 de novembro. Apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo (Saet), o evento terá exposições, palestras, oficinas, passeios e festival gastronômico.

Para o secretário da Aceleração Econômica e Turismo, Marcos Cordiolli, o evento apresentará Maringá como cidade turística. “Fizemos um trabalho de um ano para trazer esse grande evento para Maringá. É uma grande conquista e dará muita visibilidade para a cidade, além de fomentar a economia local. Teremos aqui os principais representantes do setor no país, e Maringá é destaque em serviços e gastronomia”, destaca.

Para o presidente da Abrasel Noroeste do Paraná, Rafael Cecato, o encontro vai agregar valor aos empresários locais, que apresentarão seus projetos e trabalhos durante o evento. “Estarão em Maringá especialistas e representantes do segmento de todo o Brasil. Será uma oportunidade para a cidade mostrar para o país seus estabelecimentos e seus sabores e os empresários terão oportunidades de novos negócios”, frisa.

Confira a programação do 37º Encontro Nacional da Abrasel:

• Dia 8 de novembro, às 19h, abertura com Festival de Sabores e da Canção, no Parque do Japão;

• Da 9, entre 17h e 23h, Festival de Sabores e da Canção, no Parque do Japão;

• Dia 9 de novembro, entre 9h e 18h, reunião e atividades no Salão de Convenções do Hotel Transamérica Executive;

• Dia 10, entre 9h e 12h30, reunião e atividades no Salão de Convenções do Hotel Transamérica Executive;

• Dia 11, entre 17h e 23h, Festival de Sabores e da Canção, no Parque do Japão;

• Dia 12, entre 11h e 23h, Festival de Sabores e da Canção, no Parque do Japão;

• Dia 12, passeio em Porto Rico.