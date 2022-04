Motorista de caminhão avança preferencial e provoca acidente fatal

A Delegacia de Trânsito de Maringá irá investigar as circunstâncias de um acidente que

vitimou fatalmente um pintor de 34 anos.

Anderson Rogério Serafim Sanches, bateu a moto que pilotava na lateral de um caminhão. O grave acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 1º de abril, no cruzamento das ruas Evaristo da Veiga e Mato Grosso, no Jardim Alvorada – zona norte da cidade.

Uma câmera de segurança filmou o acidente. No vídeo é possível ver que o

motorista do caminhão, avançou a via preferencial — provocando o acidente.

A vítima sofreu diversas lesões pelo corpo e entrou em parada cardiorrespiratória. Após

uma hora de reanimação, a situação foi revertida. O pintor foi levado as pressas até o

Hospital Santa Casa. Minutos após de dar entrada na unidade hospitalar, ele não resistiu

aos ferimentos e morreu. O corpo do rapaz foi encaminhado ao IML. (inf Corujão Notícias)