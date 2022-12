Mulheres ficam feridas durante acidente no centro de Maringá

O acidente aconteceu na noite deste sábado, 17, na avenida João Paulino Vieira Filho, área central de Maringá. Uma mulher ocupando um automóvel Caoa Chery Arrizo colidiu na traseira de um Ford Ecosport que estava estacionado.



Com a batida, o Caoa Chery capotou. A motorista, de 46 anos, foi resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Outras duas mulheres, de 71 e 52 anos, que estavam no outro carro também foram socorridas. A equipe médica do Samu foi acionada.

Após serem atendidas, as vítimas foram encaminhadas aos hospitais. A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de acidente.

Um lado da pista onde ocorreu o capotamento ficou interditado por mais de 50 minutos até a retirada do veículo.