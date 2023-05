Novo sentido nas ruas Saldanha Marinho e Piratininga

A gestão municipal investe em melhorias na mobilidade urbana para garantir mais comodidade e segurança aos motoristas e pedestres. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), implantou um novo sentido na Rua Saldanha Marinho, transformando a via em mão única para quem vem do bairro e segue para o centro da cidade, entre as avenidas Colombo e João Paulo Vieira Filho. Com isso, a Rua Piratininga também passou a ter sentido bairro-centro, entre a Avenida João Paulino Vieira Filho e a Rua Joubert de Carvalho.

O secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, reforça que a mudança é estratégica e foi implantada de acordo com dados estatísticos sobre o fluxo de veículos e número de acidentes. “Por ser uma via que era de mão dupla, havia registros de muitos acidentes de trânsito no local. Assim, os moradores da região nos procuraram e juntos definimos a forma de melhorar esse cenário e contribuir com o fluxo dos veículos que trafegam no sentido bairro-centro”, diz.