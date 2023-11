Obras do Eixo Monumental alteram acesso ao Paço Municipal

A Prefeitura de Maringá informa que, devido às obras de revitalização e modernização da Praça Renato Celidônio (Praça da Prefeitura), que fazem parte do projeto do Eixo Monumental, o acesso ao Paço Municipal será exclusivamente pela entrada da Avenida XV de Novembro a partir desta quarta-feira, 29. As entradas do Paço Municipal pela Rua Arthur Thomas e pela praça, bem como o acesso ao Auditório Hélio Moreira, serão bloqueadas para execução da obra.

Os pedestres ainda poderão atravessar a Praça Renato Celidônio pelo acesso ao lado da sede dos Correios.Interdição de vagas de estacionamento – Para garantir a execução das obras e a segurança da comunidade, algumas vagas de estacionamento do entorno da Praça Renato Celidônio foram interditadas.

Estão bloqueadas as vagas de estacionamento das duas vias laterais da praça (ao lado do antigo Hotel Bandeirantes, sentido Prefeitura, e ao lado do Fórum Estadual, sentido Catedral), além das vagas de estacionamento da praça na Avenida Tiradentes e o bolsão ao lado dos Correios (na Avenida XV de Novembro). As vagas de estacionamento do Paço Municipal na Rua Arthur Thomas também estão interditadas.