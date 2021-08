O Mês da Música encerra com show de Oswaldo Montenegro

A primeira edição do Mês da Música é um sucesso. E encerrará com um astro da Música Popular Brasileira. Oswaldo Montenegro estará na cidade no final de semana para fazer um show que terá transmissão online no próximo domingo, 29, às 20h30. A apresentação faz parte da agenda do Femucic 2021, encerrando o Mês da Música, e não terá público presencial em prevenção ao coronavirus.

A página do cantor no Instagram anuncia a live de Maringá e pergunta aos fãs quais músicas eles querem ouvir. Já são quase 1,1 mil comentários pedindo canções. Entre elas, deverão estar na apresentação “Bandolins, “Lua e flor”, “Drops de hortelã”, “Agonia”, “A lista”, “Intuição”, “Condor”, entre outros que sempre são cantadas em coro pelo público. O cantor gosta de contar histórias sobre suas composições e experiências artísticas.

Versátil e multi-instrumentista Oswaldo Montenegro, 65 anos, já navegou pela música erudita, festivais nas décadas de 1970 e 1980, transição do vinil pro CD (e agora tem vinil de novo no mercado), literatura, teatro, programa na TV, cinema, entre outros. E seguiu as novas tecnologias de comunicação, renovando seu público. O cantor tem página no Instagram e no Facebook, um canal no YouTube com vasto material de sua carreira e as novidades que produz.

CARIMBO – Montenegro tem agenda disputada, mesmo durante a pandemia de coronavírus. Somente nos três dias, entre amanhã e domingo, serão quatro shows. O de Maringá carimba o sucesso do Mês da Música, que a Secretaria de Cultura de Maringá ofertou em agosto mais de 60 atividades gratuitas. É a primeira edição do evento, criado, por lei municipal, que passa a fazer parte do calendário cultural da cidade.