Paranavaí: lei orgânica não permite que vereadora permanecesse no cargo

Esta semana a professora Fernanda Zanatta (União Brasil) renunciou ao mandato na Câmara Municipal de Paranavaí durante a sessão ordinária da segunda-feira alegando motivos pessoais. No entanto, a Lei Orgânica de Paranavaí não permitiria que ela continuasse no cargo residindo em Santa Catarina.

No início do ano a então vereadora já havia solicitado licença, e mais recente alegou problemas de saúde na família. Zanatta, que era vice-presidente do Legislativo, estaria residindo em Balneário Camboriú e participava das sessões de forma remota.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Paranavaí, a situação da ex-vereadora se enquadraria em incisos do artigo 24. Eles estabelecem que perderá o mandato o vereador que, entre outros motivos, “deixar de residir no município (VII) e “fixar residência fora do município” (IX).

Fernanda Zanatta, eleita com 832 votos, disse que “quando a gente tem a família em primeiro lugar, a gente renuncia, renuncia a nós mesmos, a nossa vida, se preciso for. E hoje eu renuncio a minha cadeira”. Na segunda-feira (25), a professora Ivany Azevedo (União Brasil) toma posse na Câmara de Paranavaí. (inf Angelo Rigon)