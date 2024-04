PF e Receita Federal combatem o tráfico de drogas na região de Londrina

Durante ação conjunta de repressão a delitos de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas nas rodovias que dão acesso ao norte do Paraná, realizada ontem em Bela Vista do Paraíso e Jaguapitã, a Polícia Federal e Receita Federal obtiveram êxito na apreensão de dois veículos carregados com maconha.

Durante a primeira ocorrência, em Bela Vista do Paraíso, após a realização de diligências investigativas a equipe localizou um veículo com aproximadamente 290 quilos de maconha.

O veículo foi apreendido e levado à Delegacia da PF, e foi instaurado procedimento investigativo para identificação dos responsáveis pela droga apreendida.

Já na segunda ocorrência, policiais abordaram um veículo e constataram que ele estava carregado com maconha, de Jaguapitã/. O condutor do veículo foi preso em flagrante pela equipe policial, tendo sido conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Londrina para os procedimentos de polícia judiciária, juntamente com o veículo apreendido e o entorpecente.

Embora o motorista tenha sido preso durante a ação, as investigações continuam para identificar os demais responsáveis pela carga ilícita e aprofundar as informações sobre a origem do entorpecente apreendido. (PF)