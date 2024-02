Em Sarandi, Operação Polivalente, leva GAECO ao Paço Municipal

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Maringá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu na manhã de hoje, 17 mandados de busca e apreensão na Operação Polivalente, em Maringá e Sarandi. A Secretaria de Educação foi um dos alvos.

A operação investiga a possível prática dos crimes de associação criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, falsidade ideológica, uso de documento falso, violação de sigilo funcional, patrocínio simultâneo ou tergiversação e lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Os ilícitos teriam o envolvimento de agentes e ex-agentes públicos, além de particulares, incluindo dois advogados. Nenhum nome foi divulgado pelo MPPR.

Investigações – As investigações tiveram início em abril de 2023, após o Gaeco de Maringá receber notícias da prática de direcionamento de licitações no Município de Sarandi. Indícios apontavam para o possível envolvimento do então chefe de gabinete do Executivo, que, concomitantemente, prestava assessoria para empresas privadas com o objetivo de lhes garantir êxito em certames licitatórios no Município. Durante a apuração, foram identificados vários procedimentos com irregularidades.

Expedidas pela 2ª Vara Criminal de Sarandi, as ordens judiciais foram cumpridas em endereços relacionados aos investigados. As diligências foram acompanhadas por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que dois alvos são advogados.

A prefeitura de Sarandi emitiu nota à imprensa:

“A Prefeitura de Sarandi esclarece que, a propósito da ação do Ministério Público na manhã desta terça, 27, presta toda colaboração necessária para esclarecer os fatos.

A administração municipal reafirma que pauta seus procedimentos e protocolos dentro da mais rígida observação das exigências legais, dando a necessária visibilidade a seus atos por meio do Portal da Transparência.

O município seguirá fornecendo todos os dados, documentos e informações solicitadas, confiante que a gestão atua dentro das mais rígidas normal de transparência e lisura.”