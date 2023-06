Pré-conferência pública municipal da revisão do plano diretor de Maringá

Nesta pré-conferência que acontece dia 21 de junho, serão eleitos os participantes representativos da sociedade civil para a 1ª e 2ª conferências públicas municipais da revisão do plano diretor de Maringá, conforme Decreto Municipal nº 1253/2023.

Podem participar da eleição representantes de entidades da sociedade civil organizada na condição de participante representativo.

Os eleitos terão direito de participar da 1ª e 2ª conferências com direito à voz e voto.

Como participar:

1º Etapa – inscrições:

Inscrições online poderão ser realizadas até as 23h59 do dia 13 de junho de 2023 através do site: http://www.maringa.pr.gov.br/conferencia/?cod=pre-conferencia-revisao-plano-diretor

Inscrições presenciais serão realizadas no IPPLAM, no 3º andar do Paço Municipal até o dia 13 de junho de 2023, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h, com a documentação entregue em envelope lacrado, conforme regimento disponível no link:

http://www.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/8766a6bd3405.pdf

As inscrições homologadas serão publicadas no dia 15 de junho de 2023, conforme regimento da Pré-Conferência.

2º Etapa – Participando da Pré-Conferência:

A Pré-Conferência será realizada no dia 21 de junho de 2023 – quarta-feira, das 18h às 21h45, na Escola Municipal Professor Antonio Carlos Velasque, localizada na Av. Mauá, 2346 – Zona 01, Maringá.

As demais informações estão dispostas no regimento interno da Conferência, conforme Decreto Municipal nº 1253/2023 em anexo e no site: http://www.maringa.pr.gov.br/conferencia/?cod=pre-conferencia-revisao-plano-diretor