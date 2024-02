Nota de esclarecimento

“O Hospital Metropolitano, de Sarandi, esclarece que, a pedido da instituição junto à 15a Regional de Saúde, foram transferidos 16 pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no fim de semana, encerrando o procedimento realizado com apoio de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), inclusive a unidade aérea.

Os familiares dos pacientes foram previamente informados sobre a transferência para hospitais de Ivaiporã, Cascavel, Umuarama, Paranavaí, Goioerê, Campo largo, Colorado e Maringá.

A medida foi necessária tendo em vista a pontual redução do número de profissionais necessários para o atendimento na unidade intensiva, o que exigiu reorganização na escala de trabalho. De forma preventiva, o hospital comunicou a Regional de Saúde e solicitou a transferência via central de leitos da Secretaria Estadual de Saúde.

O hospital dispõe de 42 leitos de UTI e, no momento 15, estão ocupados. A instituição segue atendendo normalmente, realizando cirurgias e outros procedimentos dentro de sua área de abrangência, que inclui a 15ª Regional de Saúde (Maringá), 11ª Regional de Saúde (Campo Mourão) e 20ª Regional de Saúde (Toledo) e 14ª Regional de Saúde (Paranavaí) totalizando mais de 100 municípios. Assim que as equipes de trabalho qualificadas para atendimento na unidade intensiva forem, reorganizadas, será restabelecido o internamento nos 16 leitos de UTI desocupados com a transferência.

O Metropolitano dispõe de 138 leitos SUS e se posiciona como hospital de referência em trauma, urgência e emergência, ortopedia, neurologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e bariátrica. Em março, o Hospital Metropolitano completa 40 anos de existência e reconhece que, no momento, enfrenta pontuais dificuldades financeiras, inerentes a toda rede de atendimento público. Para a superação desse momento, a instituição conta com o apoio dos governos municipal, estadual e federal, de parlamentares comprometidos com a saúde, da comunidade e, principalmente, de seus mais de 700 funcionários.

REDE METROPOLITANA”