Jovem foi executado na frente da namorada

Alison Henrique de Oliveira, de 26 anos, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira, 7 de fevereiro, em Paiçandu.

A vítima estava comemorando o aniversário da namorada quando foi morto. O vídeo, que circulou rapidamente nas redes sociais, mostra o criminoso encapuzado invadindo o estabelecimento comercial com uma arma de fogo e atirando à queima-roupa contra o homem, que estava acompanhado da namorada. Os disparos foram direcionados na cabeça da vítima.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados, mas a vítima já estava em óbito.

Após o trabalho do perito, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. (inf Plantão Maringá)