Deputado Do Carmo lança pré-candidatura a prefeito de Maringá pelo UB

No sábado, 20, o deputado estadual Do Carmo reuniu os pré-candidatos a vereador do União Brasil, Agir e PRTB. O deputado federal Felipe Francischini esteve presente e até o coordenador regional da Casa Civil, Dr. Batista, passou por lá, reforçando que a aliança terá candidatura própria a prefeito.

Ao falar do encontro – “exemplo de força, união e coragem” -, Do Carmo usou um mesmo mote utilizado pelo prefeito Ulisses Maia (PSD) na campanha de 2016, quando conseguiu, num partido de esquerda, derrotar um grupo de 15 partidos que apoiavam o candidato do PP: devolver Maringá aos maringaenses, considerando que a cidade não pode afinal pertencer a uma só família, um só grupo político.

“Estamos traçando um projeto para devolver Maringá ao povo maringaense, vamos estudar e trabalhar para que possamos apresentar isso para aqueles que precisam do poder público”, disse em rede social.