A Japa do Double You

Para quem ficou impressionado com a performance de Francine Mayumi Missaka, vocalista do Double You junto com o italiano Willian Naraine, ontem à noite na quarta edição do Revival produzido por Agnaldo Vierira: ela é londrinense, e antes de integrar a banda, foi eleita Miss Nikkey Imin 90 em maio de 1998, durante final realizada na Acema, em Maringá. A comemoração dos 90 anos da imigração japonesa teve como presidente executivo o deputado federal Luiz Nishimori.

A presença de palco da Japa do Double You, como é conhecida a multiartista, é o ponto alto do show. No ano passado ela chegou a iniciar carreira solo, mas voltou para o grupo de eurodance, para o qual entrou em 2004.

Francine Missaka, que já liderou a banda do extinto Programa do Faustão, também incursionou, como cantora e dançarina, em projetos com nomes do samba, funk, eletrônico e rock, como Pitty, Marcelo D2 e Seu Jorge, Sidney Magal e Leonardo, que será a atração do aniversário da cidade.