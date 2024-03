Morre o cantor Eric Carmen

O músico Eric Carmen, falecido hoje aos 74 anos, ficou conhecido por “All by Myself”.

Sua mulher, Amy, escreveu: “É com enorme tristeza que compartilhamos

a notícia comovente do falecimento de Eric Carmen. Nosso doce, amoroso e talentoso Eric faleceu enquanto dormia, no fim de semana. Trouxe-lhe grande alegria saber que, durante décadas, a sua música tocou tantos e será o seu legado duradouro. Por favor, respeite a privacidade da família enquanto lamentamos nossa enorme perda. “O amor é tudo o que importa… Fiel e para sempre”.

A morte de gente conhecida nos dá muitas vezes a sensação de solidão, tema da música que o tornou conhecido, mas o sumiço de talentos com os quais a gente só conviveu com os olhos e ouvidos, via disco, rádio, televisão e internet, também são doloridas. (inf Angelo Rigon)