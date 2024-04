Um vídeo suspeito

Um vídeo a ser divulgado no final de semana por um canal do YouTube de Maringá pode ser mais do que realmente se apresenta, que é retratar a vida do empresário Juarez Artur Arantes, falecido em 2022.

Juarezinho, seu filho, diante de informações que recebeu, está de olho, por eventual mau uso do vídeo “biográfico”, pois não foi consultado. A pedido de Juarezinho, Devanir Almenara tentou contato com o produtor do vídeo, inclusive indo ao seu local de trabalho, sem conseguir retorno. (inf Angelo Rigon)