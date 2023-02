Prefeito Ulisses Maia inaugura Horta Comunitária do Jardim Andréia

O prefeito Ulisses Maia inaugurou na tarde desta quinta-feira, 23, a Horta Comunitária do Jardim Andréia, na Zona Norte de Maringá. Mais de 50 famílias serão beneficiadas e já começaram a cultivar hortaliças no local. O investimento foi de R$ 120 mil, com recursos do município.

“Já fizemos muitas melhorias no bairro e vamos avançar ainda mais, investindo na qualidade de vida dos moradores. A horta vai contribuir com o sustento de famílias que vivem da agricultura familiar e com a comunidade local”, destacou o prefeito Ulisses Maia.

O secretário de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar, Francisco Favoto, disse ser uma alegria ver a horta pronta depois de muito trabalho integrado entre as secretarias municipais e mobilização dos moradores. O vereador Altamir dos Santos representou o Legislativo e agradeceu a gestão municipal pelas obras no bairro, que ajudam a melhorar a qualidade de vida da comunidade.

O local onde a horta comunitária foi implantada, que antes era ponto de descarte irregular de lixo e entulho, deu lugar a uma atividade social, agrícola e de integração. Além disso, as hortaliças produzidas na horta contribuem com a alimentação saudável das famílias.

Miriam Andrade, 48 anos, está há quase um mês cultivando alface, almeirão, cebolinha e salsinha na nova horta comunitária. “A estrutura que a Prefeitura implantou para nós ficou muito boa”, comentou. Já Dina Vânia, que mora há duas quadras da horta, está trabalhando no local há cerca de 40 dias e cultiva couve, almeirão, alface, tomate e cebolinha.

Estrutura – Esta é a 40ª horta comunitária de Maringá. A nova horta conta com lotes preparados e cercados e rede hidráulica completa, incluindo 12 caixas de água, conjunto de ferramentas, entre outros. A gestão municipal também fornece gratuitamente mudas, sementes, compostos orgânicos e assistência técnica com engenheiros agrônomos.

As hortas comunitárias são abertas para o público entre segunda-feira e sábado, entre 7h e 11h e entre 17h às 19h. E aos domingos entre 7h e 12h.

Também participaram da solenidade de inauguração da horta representantes das secretarias municipais, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), do Governo Estadual, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, convidados, moradores, entre outros.

Inf.e fotos: Andye Iore / PMM