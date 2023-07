Quem será o vereador podófilo?

Quem será o vereador de Maringá que pediu para beijar os pés do DJ Gui Henrique? Ele postou em rede social, dias atrás: “um vereador de maringá pedindo pra beijar meus pés mona”. Mona, na linguagem LGBT. significa mulher ou homossexual masculino afemininado.

O DJ maringaense tuitou sobre o assunto no dia 9 e chegou a escrever, diante dos comentários pedindo o nome do vereador podófilo, que mais tarde contaria, mas até agora não revelou.

Considerando que em setembro do ano passado a Câmara rejeitou, por 10 votos, a criação do Conselho Municipal de Direitos LGBTI+, o vereador beijoqueiro teria votado contra seus próprios direito. (inf Angelo Rigon)