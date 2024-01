CRM-PR cassa médico acusado de abusar sexualmente de pacientes

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná cassou o exercício profissional do médico Allesio Fiore Sandri Junior, de Umuarama, acusado de abusar sexualmente de vários pacientes. O processo ético-profissional no CRM-PR foi instaurado em 2020 e a publicação da cassação ocorreu em 4 de dezembro do ano passado, assinado pelo presidente Romualdo José Ribeiro Gama; hoje a decisão foi publicada no portal do conselho.

Em 2019 o médico já havia recebido condenação de 14 anos, 7 meses e 15 dias de prisão por estupro de vulnerável, ocorrido em 2017. Ele estuprou uma menina durante uma consulta. Apesar da condenação, da 2ª Vara Criminal de Umuarama, ele chegou a ser nomeado posteriormente para o Samu.

Allesio é acusado por ao menos mais três pacientes e uma estagiária de abuso sexual, além da atriz Nina Marqueti, que reside nos Estados Unidos. A primeira denúncia contra ele ocorreu em 1995, dentro de um hospital.

Caso semelhante ocorreu em Maringá, onde o médico Felipe Sá Ferreira ficou preso por ter abusado de cerca de 40 pacientes. O ginecologista foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo, que se manifestou pela sua desfiliação somente 290 dias depois de o caso vir a público. (inf Angelo Rigon)