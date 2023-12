Obra de igreja está embargada há 4 meses

A construção de uma igreja continua embargada desde 28 de julho passado. A obra, cujo projeto foi protocolizado na prefeitura em nome do ex-presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá e do PSDB local, Wilson Matos, foi parcialmente levantada em terreno de 7 mil 260 metros quadrados na avenida Monteiro Lobato sem existência de projeto aprovado, licença ou relatório de impacto de vizinhança. Há cerca de 1 ano a igreja evangélica lançou campanha, com vídeo trazendo imagens da futura construção, pedindo a R$ 250,00 de contribuição mensal de 300 fiéis durante 20 meses para levantar os recursos para a obra; o vídeo continua no ar.

No local, mesmo sem a autorização exigida pela legislação, foi levantada boa parte do prédio. No tapume, nenhuma identificação de responsável técnico ou autorização do Crea-PR, apenas uma placa de que há monitoramento. Há informações de que a obra continua sendo realizada, apesar de não se notar movimento, pois ainda existe uma grua de construção civil no local. A multa pela irregularidade pode chegar a R$ 65 mil.

O projeto foi apresentado em nome do ex-reitor da UniCesumar junto à Secretaria de Urbanismo e Habitação; como de praxe, foi feita a análise e apontadas as alterações que deveriam ser feitas; sem elas, a execução não poderia ser iniciada. No entanto, o projeto não voltou mais a ser apresentado, ao menos até a terça-feira, 28. Uma denúncia feita pelo 156 chegou ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial.

No tapume também não há identificação de que a obra está embargada. Procurado, o escritório do Crea-PR não atendeu as ligações. Wilson de Matos Silva, que doou o terreno para a igreja, ex-suplente de senador e que se apresenta como chanceler da UniCesumar, da qual foi fundador e reitor, não retornou o contato feito por rede social, após tentativas infrutíferas de contato com aquela universidade. Havendo retorno com a respostas às perguntas, estas serão publicadas neste mesmo espaço.

De acordo com o site da igreja, o prédio terá auditório com capacidade total para 1.200 pessoas, estacionamento para 300 veículos, espaço multiuso, área personalizada para crianças, cozinha profissional e ala tecnologia em audiovisual. (inf Angelo Rigon)