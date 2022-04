Duas mulheres estavam jogando golfe.

Uma delas fez uma jogada e a bola atingiu um dos homens que estavam jogando próximo a elas.

Ele imediatamente caiu no chão, apertando as mãos no meio das pernas, uivando de dor.

A mulher se apressou, correu até ele e começou a se desculpar.

“Por favor, permita que eu ajude, sou fisioterapeuta e sei como fazer para aliviar a sua dor, se você permitir”, disse ela.

“Não precisa, eu vou ficar bem em alguns minutos”, grunhiu o homem deitado no chão, ainda apertando as mãos no meio das pernas, próximo à virilha.

“Não seja bobo, deixe-me ajudar!”, ela disse, e depois de tanta persistência, ele finalmente permitiu que ela ajudasse. Ela gentilmente tirou as mãos dele do meio das pernas, abriu a calça e colocou a mão. Depois de fazer uma massagem por vários minutos, ela pergunta:

“Então, como se sente agora?”

Ele responde: “Estou ótimo, mas meu dedo polegar ainda dói pra caramba!!”