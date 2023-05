Léo Lins: As piadas do humorista podem ser consideradas criminosas segundo a legislação brasileira?

O humorista Léo Lins causou polêmica com um vídeo da gravação de um show realizado em Curitiba divulgado no Youtube que já contava com mais de 3 milhões de visualizações onde contava piadas envolvendo pessoas com deficiência,escravidão, zoofilia, estupro e até mesmo fazendo alusões à boate Kiss.

No dia 17, quarta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou judicialmente a retirada do material do Youtube sob multa de R$10 mil a cada dia de descumprimento e impedindo-o de deixar São Paulo por mais de 10 dias, segundo a decisão judicial, Léo Lins utilizou:

“Comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios contra minorias e grupos vulneráveis”

Lins gerou polêmica após se defender nas redes sociais acusando o tribunal de exercer censura e afirmou que caso fosse preso seu show continuaria lotado.

Segundo o advogado e consultor jurídico, Sergio Vieira, diversas piadas contadas pelo humorista no show se enquadram em crimes e podem gerar outras medidas legais contra Léo Lins.

“Mesmo após a remoção do material, o humorista deve continuar respondendo a processos que podem estar focados na incitação a atos criminosos, danos morais coletivos e até mesmo em crimes de racismo, o humor não é um campo isento da ação da justiça” Afirma Sergio Vieira.