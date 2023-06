Trecho da Avenida Carneiro Leão volta a ter dois sentidos

Para melhorar o fluxo de trânsito e facilitar o acesso dos motoristas, o trecho da avenida Carneiro Leão, entre as avenidas Paraná e Parigot de Souza, no Centro de Maringá, voltará a ter dois sentidos a partir de domingo, 18. A mudança possibilitará que os motoristas acessem a avenida Carneiro Leão diretamente da avenida Paraná.

O secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, destaca que a alteração garante mais fluidez para o trânsito na região central e melhora a mobilidade no sentido Leste-Oeste. Ele reforça que os motoristas devem se atentar ao cruzamento da avenida Carneiro Leão com a avenida Parigot de Souza, para não entrarem na contramão.

“O trecho foi sinalizado, com a instalação de placas comunicando a mudança do sentido, e houve substituição dos semáforos existentes por novos. Os agentes da Semob também estarão no local para orientar os motoristas”, explicou Gilberto Purpur.