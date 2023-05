10ª Parada LGBT

A Parada LGBT 2023 de Maringá, realizada ontem, reuniu milhares de pessoas em clima de alto astral, ao lado do Estádio Regional Willie Davids. Foi a décima edição do evento, que este ano repudiou a tentativa de golpe em 8 de janeiro.

Repetiu-se a carreata após a concentração no Centro de Convivência Comunitária Renato Celidônio. A parada marcou o encerramento da Semana Maringaense de Combate à LGBTfobia, que constou de palestras sobre o tema. (inf Angelo Rigon)