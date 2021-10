Vídeo mostra ação da PM que matou três

Vídeo de câmera de monitoramento mostra a ação da Polícia Militar que matou três homens no início da tarde de ontem, no embaixo do viaduto do Contorno Norte, no limite entre Sarandi e Maringá. Segundo a PM, os três vinham fugindo pela BR-376 após cometer assaltos em Marialva, tendo inclusive disparado tiros contra os policiais.

As imagens mostram como foi feito o bloqueio, com três viaturas, e ao menos sete policiais atirando contra o Gol branco. (inf Angelo Rigon)