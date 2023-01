Jovem de 23 anos morre durante tentativa de assalto no centro de Maringá

Um rapaz de 23 anos morreu ao ser esfaqueado durante uma tentativa de roubo no final da tarde deste domingo, 29, em Maringá. Fabio Augusto Batista Campana que trabalhava como garçom em uma pizzaria dentro do Mercadão Fratello estava em seu horário de descanso quando foi atacado.

Testemunhas disseram que a vítima estava nas proximidades do terminal urbano quando foi rendida pelo marginal que lhe deu voz de assalto. O garçom tentou se defender da ação criminosa quando foi ferido por uma facada no coração.

O meliante que só usava um shorts correu a pé pela área central da cidade. O jovem mesmo esfaqueado conseguiu andar e pedir ajuda para os seguranças do Mercadão Fratello. Equipes do Siate e Samu rapidamente chegaram ao local.

Devido ao ferimento, o médico decidiu por entubar o paciente ainda no local. Durante o procedimento, a vítima sofreu duas paradas cardíacas sendo reanimada. Chegando no pronto socorro do HU, o garçom novamente sofreu outra parada.

Socorristas e médicos realizaram um procedimento na sala de emergência massageando o coração do rapaz mas sem sucesso. Fabio Augusto não resistiu e entrou em óbito.

Parte do efetivo da Polícia Militar trabalhava em uma partida de futebol no Estádio Willie Davids. Integrantes da Guarda Civil que também estavam nas imediações do estádio auxiliaram nas rondas mas sem sucesso. (inf André Almenara)