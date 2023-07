Polícia segue a procura de homem que matou Sargento da PM

As forças de segurança da cidade de Rolândia-PR e municípios da região, estão a procura do homem que matou um Sargento da reserva (aposentado) com um golpe de faca. O crime foi registrado no início da noite desta quinta-feira (20).

O suspeito foi identificado como Arnaldo Alves Lourenço. Após ferir o Sargento Valmir Amâncio da Paz, de 54 anos, o agressor fugiu em uma bicicleta. Câmeras de segurança flagraram o momento exato do homicídio.

O caso

Um policial militar da reserva foi assassinado na noite desta quinta-feira (20), na cidade de Rolândia, região norte do Paraná. O crime aconteceu defronte a um supermercado situado na Avenida Castro Alves. O indivíduo suspeito de ter matado o militar foi filmado por câmeras de segurança.

Após ferir o policial com um golpe de faca na região do tórax, o agressor fugiu em uma bicicleta. Socorristas do Samu e Siate foram acionados, mas infelizmente o PM da reserva não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Policiais Militares e Civis realizam diligências no intuito de localizar o assassino.

A princípio teria ocorrido uma desavença entre os dois no estabelecimento comercial, por motivo fútil. Na sequência, já na parte externa do supermercado, eles entraram em vias de fato e infelizmente o policial identificado como Sargento Amâncio de 54 anos, foi esfaqueado.(inf Corujão Notícias)