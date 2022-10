Acidente mata motorista e fere senador

O senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO) e a esposa, Milena Beatriz Sens Silvestre, estão internados em hospital de Brasília após sofrerem um acidente de carro nesta quarta, 26, em rodovia do Tocantins. O motorista que dirigia o veículo, Sidney Buciano Neto, morreu no local.

O desastre ocorreu por volta das 10h30, no quilômetro 406 da rodovia estadual TO-050. Numa rede social, a mãe de Irajá, a também senadora Kátia Abreu (PP-TO), informou que o carro capotou numa curva e caiu num despenhadeiro de 50 metros de profundidade. Milena foi arremessada para fora do veículo e ficou estendida no asfalto.

Segundo Kátia Abreu, Irajá teve uma costela fraturada, mas conseguiu sair do carro e subir a ribanceira para procurar a esposa. Milena teve o pulmão perfurado. Durante a tarde, os dois foram levados para o hospital DF Star, em Brasília. No início da noite, a instituição soltou um boletim médico, segundo o qual Irajá e Milena estão conscientes e estáveis. Os dois pacientes estão em ventilação espontânea e serão novamente examinados para a definição do tratamento.

O parlamentar também emitiu uma nota oficial, em que lamentou a morte do motorista. “É com muita tristeza que perdemos o nosso querido amigo, parceiro e colaborador Alemão, em um trágico acidente de carro entre Palmas e Brasília nesta quarta-feira. Quero me solidarizar com sua esposa, filha e com todos os familiares e amigos, que como eu estão profundamente abalados com essa tragédia”, escreveu Irajá.

No texto, o parlamentar informou estar bem clinicamente e agradeceu aos profissionais de saúde dos municípios de Arraias e de Campos Belos, que prestaram socorros “com atenção e cuidado”. Ele também agradeceu aos policiais, às autoridades locais, às pessoas que os ampararam no local do acidente, à equipe parlamentar e à população tocantinense. (inf Angelo Rigon)