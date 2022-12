Briga por som alto em Sarandi termina com uma jovem de 25 anos baleada na cabeça

A jovem Larissa Aciole da Silva, 25 anos, foi internada em estado crítico após ser atingida por

um tiro na cabeça no inicio da madrugada deste domingo, 4, na Rua Diamantino, no Jardim Esperança,

em Sarandi.

Larissa estava dentro de sua casa com a mãe e o filho de 1 ano e 6 meses quando foi ferida pelo

tiro. A Polícia Militar ao receber o chamado deslocou ao local. Larissa estava ferida e inconsciente.

Equipe do Siate rapidamente deslocou ao bairro e prestou atendimento. Após ser estabilizada na

ambulância, a jovem foi transportada ao pronto socorro do Hospital Metropolitano de Sarandi.

A família de Larissa informou aos policiais que a confusão começou na noite da última sexta-feira,

2, quando o vizinho de Larissa reclamou de som alto. A jovem e amigos estavam fumando

narguilé quando houve uma discussão.

O vizinho teria sacado de uma arma de fogo e atirado para cima. Na madrugada deste domingo,

amigos de Larissa dispararam tiros contra a residência do vizinho. O homem que estava com os

dois filhos pequenos em casa saiu armado e revidou.

Um dos tiros atingiu a porta da casa de Larissa. O projétil atravessou e atingiu a cabeça da jovem.

Após atirar, o suspeito pegou os filhos e fugiu em um automóvel. A polícia acredita que nas

próximas horas o atirador deverá se apresentar na delegacia. (inf André Almenara/foto Plantão Maringá)