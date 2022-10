Casal é executado em Maringá

Um duplo homicídio aconteceu durante a noite desta sexta-feira (30), na Rua Pau Brasil, esquina com a rua Martins Alonso, no Jardim Pinheiros.

Informações da Polícia Militar de que um casal que estava em um veículo Ford Edge, foi surpreendido pelos atiradores que a princípio estavam utilizando um veículo VW Saveiro de cor branca e também uma motocicleta. Os criminosos emparelharam com o carro e realizaram diversos disparos contra as vítimas que estavam no interior do veículo. Na sequência os atiradores fugiram.

O socorro chegou a ser acionado, mas quando as equipes do Samu chegaram, eles só puderam constatar os óbitos.

A cena do crime foi isolada pela Polícia Militar. Com a chegada dos agentes da Polícia Científica foi realizado um trabalho de perícia. No local foram recolhidas cápsulas deflagradas de pistola. Ainda segundo a Polícia Militar, acredita-se que dois indivíduos teriam atirado contra as vítimas, um do lado do passageiro, e o outro da janela do condutor do veículo. A PM acredita que os criminosos teriam utilizado pistola e revólver para praticar o crime.

O motorista foi identificado como Hedley Palharin Bittencourt que tinha cerca de 35 anos, já a mulher seria Tâmara Cristina Biondo de 29 anos. De acordo com a PM, o motorista teria passagem pela polícia por tráfico de drogas. Os dois mantinham um relacionamento.

A polícia não descarta nenhuma motivação para o crime. A DHPP investiga o caso. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao IML de Maringá. (inf Eduardo Leandro)