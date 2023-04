Casal proprietário de tabacaria é preso durante operação contra o tráfico de drogas

A operação da Denarc de Maringá contou com 40 policiais civis que cumpriram 7 mandados de busca e apreensão. Por volta de 6 horas desta quarta-feira, 19, a polícia deslocou em vários bairros de Maringá, distrito de Floriano e Sarandi.

Foram 6 meses de investigação contra uma associação criminosa que atua no tráfico de drogas. Um dos suspeitos é dono de uma tabacaria que fica localizada na avenida Guaiapó. Durante buscas, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm e munições.

Havia também um chassi de uma motocicleta furtada. O delegado Leandro Roque Munin explicou que o dono da tabacaria possuía registro da arma, porém, como o suspeito estaria envolvimento no tráfico, a pistola ficaria apreendida até uma decisão judicial.

Com apoio de cão farejador, drogas foram encontradas também no imóvel. A Denarc apreendeu ainda R$ 7 mil em dinheiro. Uma mulher que é esposa do dono da tabacaria também foi conduzida à delegacia.

Os nomes não foram divulgados pela polícia. A Denarc está monitorando demais suspeitos envolvidos com tráfico de drogas. O delegado afirmou que outras operações estão previstas para acontecer na cidade e região. (inf André Almenara)